Sivasspor'un yeni transferi Felix, sağlık kontrolünden geçti DG Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, sağlık kontrolünden geçti.

İspanyol futbolcu Felix, Medicana Sivas Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

28 yaşındaki forvet arkası oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA