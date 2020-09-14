Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr sağlık kontrolünden geçirildi Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fayçal, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcunun sağlık kontrolü, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Kaynak: AA