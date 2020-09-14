Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr sağlık kontrolünden geçirildi
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Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr sağlık kontrolünden geçirildi

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr sağlık kontrolünden geçirildi
14.09.2020 18:03 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:00

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fayçal, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcunun sağlık kontrolü, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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