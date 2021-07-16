Sivasspor'un yeni transferi Dimitrios Goutas sağlık kontrolünden geçti
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Sivasspor'un yeni transferi Dimitrios Goutas sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un yeni transferi Dimitrios Goutas sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un yeni transferi Dimitrios Goutas, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un yeni transferi Dimitrios Goutas, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.

Dimitrios, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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