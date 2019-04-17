Sivasspor'un Yarım Asırlık Malzemecisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, kulübün kurulduğu 1967 yılından itibaren 50 yıl boyunca hizmet eden malzemeci Mahmut Kablan, Sivas'ta toprağa verildi.

Kablan için Çiçekli Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi. Kablan'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Kablan'ın ailesi, Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, teknik heyet, bazı yöneticiler, futbolcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören 80 yaşındaki Kablan, bu sabah yaşamını yitirmişti.

Kulübün kurulduğu 1967 yılından itibaren 50 yıl boyunca malzemeci olarak hizmet eden Kablan, 21 kulüp başkanı ve 60'ı aşkın teknik direktör ile çalışmıştı.

Kaynak: AA