Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki macerası 6 maç sürdü
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Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki macerası 6 maç sürdü

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki macerası 6 maç sürdü
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Danimarka'nın Kopenhag takımına 5-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Danimarka'nın Kopenhag takımına 5-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı.

Bu turda Moldova temsilcisi Petrocub ile eşleşen Sivasspor, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibini, Sivas'ta da aynı skorla yenerek 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Üçüncü turda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Sahasında Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın rakibi olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesinde dün deplasmanda rakibine 5-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 5-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 5-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, turnuvaya veda etti.
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Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki macerası 6 maç sürdü - Haberler Spor
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