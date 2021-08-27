Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki macerası 6 maç sürdü

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Danimarka'nın Kopenhag takımına 5-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.