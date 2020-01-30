Sivasspor'un transferi Camara, sağlık kontrolünden geçti

30.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:36

Süper Lig lideri Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.



Fransız futbolcu Samba Camara, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.



27 yaşındaki defans oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA