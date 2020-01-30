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Sivasspor'un transferi Camara, sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig lideri Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

30.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:36
Sivasspor'un transferi Camara, sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig lideri 'un yeni transferi Samba Camara, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.


Fransız futbolcu Samba Camara, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.


27 yaşındaki defans oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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