Sivasspor'un transferi Camara, sağlık kontrolünden geçti
Süper Lig lideri Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Süper Lig lideri Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Fransız futbolcu Samba Camara, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
27 yaşındaki defans oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS