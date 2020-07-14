Sivasspor'un şampiyon olma olasılığı var mı? Son 2 maç fikstürü Ligde 3. sırada yer alan Sivasspor'un şampiyon olma olasılığı var mı detaylarını öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Başakşehir ve Trabzonspor'un ardından ligde 3. sırada yer alan Sivasspor'un 57 puanı bulunmaktadır. Peki Sivasspor'un şampiyon olma ihtimali var mı yok mu şimdi onu öğrenelim.

SİVASSPOR'UN ŞAMPİYON OLMA OLASILIĞI NEDİR?

Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Sivasspor'un geri kalan 2 maçını kazanması durumunda bile şampiyon olma ihtimali bulunmamaktadır. Çünkü 2 maçını kazansa bile puanı 63 olacaktır. Fakat şuanda lider konumda olan Başakşehir'in zaten 66 puanı var. Haliyle Sivasspor'un şampiyon olma olasılığı (durumu) yoktur .

Kısacası Sivasspor'un rakipleri 2 maçını kaybetse bile Sivasspor tüm maçlarını kazansa bile şampiyon olma ihtimali bulunmamaktadır. Aynı şekilde bu beraberlik için de geçerlidir.

SİVASSPOR'UN SON 2 MAÇ FİKSTÜRÜ

Sivasspor'un geriye kalan son 2 maçı şu şekildedir:

20 Temmuz 2020 (33. Hafta) : Sivasspor - Gençlerbirliği

26 Temmuz 2020 (34. Hafta) : Göztepe - Sivasspor

SİVASSPOR'UN GENEL AVERAJI KAÇTIR?

Demir Grup Sivasspor 32. hafta itibariyle bu sezon ligde 52 gol atmıştır ve 35 gol yemiştir. Haliyle Sivasspor'un genel averajı 17 'dir.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMA OLASILIĞI VAR MI?

4. sırada 56 puanda yer alan Beşiktaş'ın da aynı şekilde Sivasspor gibi şampiyon olma ihtimali bulunmamaktadır.