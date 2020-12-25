Sivasspor'un sahasındaki galibiyet hasreti sona erdi
Süper Lig'de dün evinde Gençlerbirliği'ni yenen Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç sahada yaşadığı galibiyet hasretini sonlandırdı.
Süper Lig'de dün evinde Gençlerbirliği'ni yenen Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç sahada yaşadığı galibiyet hasretini sonlandırdı.
Ligin 14. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliğini 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlıların, evindeki galibiyet hasreti de son buldu.
Sivasspor, ligde çıktığı 7 iç saha maçından 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı.
Sivas ekibi, iç saha maçlarında Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0, Galatasaray'a 2-1 ve Göztepe'ye 1-0 yenildi, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sivasspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek iç sahadaki galibiyet hasretini sonlandırmayı başardı.
Kırmızı-beyazlılar, evinde rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
Sivas temsilcisinin iç sahadaki gollerini savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa Galatasaray'a, Max Gradel, Hakan Arslan ve Yatabare de Gençlerbirliği'ne karşı kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya