Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel-Aviv, haftayı puansız kapattı
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Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel-Aviv, haftayı puansız kapattı

07.12.2020 23:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:08
Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel-Aviv, haftayı puansız kapattı

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Maccabi Tel-Aviv, İsrail Birinci Futbol Ligi'nde Aşdod'a 3-2 yenildi.

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Maccabi Tel-Aviv, İsrail Birinci Futbol Ligi'nde Aşdod'a 3-2 yenildi.

İsrail liginin 9. haftasında Aşdod, Maccabi Tel-Aviv'i ağırladı. Ev sahibi ekip, Bayo'nun 20, Azulay'ın 69 ve Jehezkel'in 79. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Maccabi Tel-Aviv'in golleri ise 53. dakikada Hernandez ve 61. dakikada Cohen'den geldi.

Bir maç eksiği bulunan Maccabi Tel-Aviv, zirvenin 7 puan uzağında 12 puanda kaldı.

Demir Grup Sivasspor, 10 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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