Sivasspor'un rakibi belli oldu

Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakibi Moldova temcilcisi Petrocub oldu.

Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakibi Moldova temcilcisi Petrocub oldu.

Avrupa Konferans Ligi 1'inci ön eleme turunda, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Moldova ekibi Petrocub, Kuzey Makedonya temsilcisi Sileks'i konuk etti. Petrocub, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleyi Platica'nın 90+5'inci dakikada attığı golle 1-0 kazanarak 2'nci ön eleme turunda Sivasspor ile eşleşti.Sivasspor, ilk maçı 22 Temmuz'da deplasmanda; rövanşı ise 29 Temmuz'da kendi sahasında oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı