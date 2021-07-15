Sivasspor'un rakibi belli oldu
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Sivasspor'un rakibi belli oldu

Sivasspor'un rakibi belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakibi Moldova temcilcisi Petrocub oldu.

Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakibi Moldova temcilcisi Petrocub oldu.

Avrupa Konferans Ligi 1'inci ön eleme turunda, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Moldova ekibi Petrocub, Kuzey Makedonya temsilcisi Sileks'i konuk etti. Petrocub, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleyi Platica'nın 90+5'inci dakikada attığı golle 1-0 kazanarak 2'nci ön eleme turunda Sivasspor ile eşleşti.Sivasspor, ilk maçı 22 Temmuz'da deplasmanda; rövanşı ise 29 Temmuz'da kendi sahasında oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Petrocub oldu
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Petrocub oldu
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