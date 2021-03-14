Sivasspor'un namağlup serisi 7 maça çıktı
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Sivasspor'un namağlup serisi 7 maça çıktı

14.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:13
Sivasspor'un namağlup serisi 7 maça çıktı

Süper Lig'de 30. hafta maçında DG Sivasspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 30. hafta maçında DG Sivasspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 8. Galibiyetini alan Sivasspor, puanını 37'ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı takım dün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 7 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan elde etti. Sivasspor ayrıca bu sezon 32 gol atarken, kalesinde ise 32 gole engel olamadı. - SİVAS

Sivasspor'un namağlup serisi 7 maça çıktı
Sivasspor'un namağlup serisi 7 maça çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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