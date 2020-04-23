Sivasspor'un minik taraftarından 23 Nisan kutlaması
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Sivasspor, 23 Nisan, Yerel, Haber

Sivasspor'un minik taraftarından 23 Nisan kutlaması

Sivasspor'un minik taraftarından 23 Nisan kutlaması Sivasspor'un minik taraftarları istiklal marşının bir bölümünü okuyarak oluşturdukları 58 saniyelik video kliple 23 Nisan'ı evlerinde kutladı Sivasspor'un minik taraftarları istiklal marşının bir bölümünü okuyarak oluşturdukları 58 saniyelik...

23.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:35
Sivasspor'un minik taraftarından 23 Nisan kutlaması

Sivasspor'un minik taraftarından 23 Nisan kutlaması

Sivasspor'un minik taraftarları istiklal marşının bir bölümünü okuyarak oluşturdukları 58 saniyelik video kliple 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

SİVAS - Sivasspor'un minik taraftarları istiklal marşının bir bölümünü okuyarak oluşturdukları 58 saniyelik video kliple 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkamayan Sivasspor'un minik taraftarları İstiklal Marşının ilk iki kıtasını okuyarak oluşturdukları video klipte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladılar. 58 saniyelik oluşturulan klip Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşılan video klip bir çok kişi tarafından izlenerek beğeni topladı.

Sivasspor'un minik taraftarından 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İHA

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