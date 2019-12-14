Sivasspor'un minik hayranı Afgan Muhammed Eyüp, kulübü ziyaret etti

14.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:52

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçını statta izlemek isteyen Muhammed Eyüp, ailesiyle, Sivas Valiliğinin girişimi, Dışişleri Bakanlığının da desteğiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'den Sivas'a geldi.



Bir hafta Sivas'ta misafir edilecek minik futbolsever ve ailesi, Sivasspor Kulübünde, başkan Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir araya geldi.



Kulüp olarak çok önemli bir misafiri konuk ettiklerini ifade eden Otyakmaz, şunları kaydetti:



"Binlerce kilometre uzaklıktan gelen Demir Grup Sivasspor taraftarları, takımımızı desteklemek için Sivas'a geldi. Çok mutluyuz. Bu, Türk milletinin ve Demir Grup Sivasspor'un büyüklüğünü gösteriyor. Binlerce kilometre ötede de olsa bu topraklar ve bu millet için veya herhangi bir takım için yürekleri çarpıyor. Onlara gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Afganistan'da, Balkanlarda da aynı kültürü görmek bizi mutlu ediyor. Milletimizin büyüklüğünü ortaya koyuyor."



Otyakmaz, ziyaret sonrası aileye Demir Grup Sivasspor ürünleri hediye etti.



