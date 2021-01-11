Sivasspor'un kupada konuğu Adana Demirspor
Süper Lig takımı Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u konuk edecek.
Süper Lig takımı Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u konuk edecek.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak.
Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan ve Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlı ekip, yarın Adana Demirspor'u yenerek tur atlamaya çalışacak.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
Kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare, Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, sakatlıkları nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer