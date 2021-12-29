Sivasspor'un kupa serüveni başlıyor

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Sivasspor, yarın saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Spor Toto 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.

Ankaragücü ile 2. randevu

Sivasspor ile MKE Ankaragücü oynayacakları karşılaşma ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasında 2. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 1 karşılaşmayı Sivasspor kazandı. Söz konusu maçta taraftarlar 4 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 3 kez ağları sarsarken, 1 golü de kalesinde gördü.

Ankaragücü kupaya 3. turdan başladı

MKE Ankaragücü kupa macerasına 3. turdan başladı. Bu turda Somaspor'u 2-0 ile geçen Ankaragücü, 4. Tur'da Nazilli Belediye'yi 3-0 yenerek tur atladı ve 5. Tura kaldı. MKE Ankaragücü Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 18 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 36 puanla 2. sırada bulunuyor. Başkent ekibi bu maçlarda 29 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Bahattin Şimşek yönetecek

Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak. - SİVAS