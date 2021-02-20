Sivasspor'un konuğu Kayserispor
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Sivasspor'un konuğu Kayserispor

20.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:20
Sivasspor'un konuğu Kayserispor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan haftayı maç oynamadan (BAY) geçen kırmızı-beyazlı ekip, yaptığı 23 müsabakada 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puan topladı.

Hes Kablo Kayserispor ise oynadığı 24 maçta, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle hanesine 25 puan yazdırdı.

Sivas ekibinde Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Caner Osmanpaşa ile golcü oyuncu Olarenwaju Kayode'nin yarınki maçta forma giyip giyemeyeceğine sağlık ekibi karar verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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