Sivasspor'un Konuğu Göztepe

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Ligdeki son 4 maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 ve Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen, iç sahada Atiker Konyaspor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, Göztepe karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

Hakan Keleş'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından hiç maç kaybetmeyen kırmızı-beyazlılar, taraftarının desteğiyle Göztepe'yi mağlup ederek, üst sıralara yükselmeyi planlıyor.

Sivasspor'da, zorlu karşılaşma öncesi hücum oyuncusu Brezilyalı Robinho kart cezası nedeniyle, Mert Hakan Yandaş ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Sivas temsilcisinde Brezilyalı futbolcu David Braz ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.