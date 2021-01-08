Sivasspor'un konuğu Gaziantep FK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivasspor'un konuğu Gaziantep FK

08.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:50
Sivasspor'un konuğu Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı son 3 maçta 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Sivasspor, Gaziantep FK karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.

Geride kalan süreçte 4. haftayı bay geçen Sivasspor, yaptığı 16 maçın 4'ünü kazandı, 7'sinde berabere kaldı ve 5'ini kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, 19 puan topladı.

Puan cetvelinde 14. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Gaziantep FK ise 31 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor

Sivasspor'da 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare, Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, sakatlıkları nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump İlker Başbuğ Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hande Erçel Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Mesut Bakkal İsmail Kartal Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Ocak Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor'un konuğu Gaziantep FK - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 09:54:36. #1.15#
title