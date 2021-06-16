Sivasspor'un Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
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Sivasspor'un Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Sivasspor'un Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, UEFA'nın ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesini geçen tarafla 2'nci ön eleme turunda karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, UEFA'nın ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesini geçen tarafla 2'nci ön eleme turunda karşılaşacak.

UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleşen kura çekimine seri başı olarak katılan Demir Grup Sivasspor, Kuzey Makedonya'nın Sileks ile Moldova'nın Petrocub Hincesti takımları arasında oynanacak eleme turunun galibiyle karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar ilk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
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Sivasspor'un Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu - Haberler Spor
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