Sivasspor'un Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Demir Grup Sivasspor, UEFA'nın ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesini geçen tarafla 2'nci ön eleme turunda karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, UEFA'nın ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesini geçen tarafla 2'nci ön eleme turunda karşılaşacak.

UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleşen kura çekimine seri başı olarak katılan Demir Grup Sivasspor, Kuzey Makedonya'nın Sileks ile Moldova'nın Petrocub Hincesti takımları arasında oynanacak eleme turunun galibiyle karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar ilk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı