Sivasspor'un Kadınlar Espor takımı Zula Kadınlar Ligi'nde yer alacak
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Sivasspor'un Kadınlar Espor takımı Zula Kadınlar Ligi'nde yer alacak

09.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:01
Sivasspor'un Kadınlar Espor takımı Zula Kadınlar Ligi'nde yer alacak

Ülkemizde zamanla artan espor serüvenine pek çok takım da dahil oluyor. Sivasspor'un espor takımı birçok turnuvada yer alarak başarılarından söz ettirdi. Yeni sezonu başlayacak olan Zula Kadınlar Ligi'nde Sivasspor Kadınlar Espor takımının yer alacağı açıklandı.

Geçen senenin Ağustos ayında resmi olarak startına başlayan Sivasspor Espor, bu sezon Zula kadınlar liginde boy gösterecek. Sivasspor artık yeni sezonda kadınlar liginde de yerini alacak. Sivasspor, bu haberi Zula Espor Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile oyunseverlere duyurdu.

Geçen gün yaptığı açıklamayla Bornova Anadolu Lisesi'nin de lige katılacağını açıklayan platform bugün de Sivasspor'u açıklayarak lige aksiyon katmaya devam ediyor. Organizasyon ise Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yeni sezon için kadın oyuncu aradıklarını söyledi.

Sivasspor'un Kadınlar Espor takımı Zula Kadınlar Ligi'nde yer alacak
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