Sivasspor'un ilk golünü Isaac Cofie attı
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Sivasspor'un ilk golünü Isaac Cofie attı

Sivasspor'un ilk golünü Isaac Cofie attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor'un Süper Lig'deki bu sezon ilk golünü atan futbolcu Isaac Cofie oldu.

DG Sivasspor'un Süper Lig'deki bu sezon ilk golünü atan futbolcu Isaac Cofie oldu.

Süper Lig'e Konya yenilgisi ile başlayan Sivasspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Bu sezon deplasmandaki ilk maçına çıkan kırmızı-beyazlı takım rakibine 2-1 mağlup olmaktan kaçamadı.

Sivasspor'da Isaac Cofie, maçın 70. dakikasında topu ağlara gönderirken takımının bu sezonki ilk golünü atan isim oldu. Cofie ayrıca bu sezon Sivasspor forması altında 2 maça çıkarken, 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 1 kez ilk 11'de görev alan Cofie, 127 dakika sahada kaldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'un ilk golünü Isaac Cofie attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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