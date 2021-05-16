Sivasspor'un gözü kulağı Beşiktaş maçında!
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Sivasspor'un gözü kulağı Beşiktaş maçında!

Sivasspor'un gözü kulağı Beşiktaş maçında!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor 40 maç sonunda 65 puan topladı ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma şansı ile tamamladı.

DG Sivasspor 40 maç sonunda 65 puan topladı ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma şansı ile tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanması halinde Sivasspor, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında evinde Kasımpaşa'yı yendi ve müthiş çıkışını sezonu 5. sırada bitirerek tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ekibi son 19 maçını kaybetmedi ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma şansı ile sonlandırdı. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanması halinde Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

Sivasspor'un gözü Salı günü oynanacak maçta!

Türkiye Kupası finalini Beşiktaş kazanırsa, Süper Lig'de sezonu 5. sırada bitiren Sivasspor, gelecek sezon Avrupa'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ayrıca Avrupa Ligi Play-Off'unu Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunu Trabzonspor ve Konferans Ligi için 2. ön eleme turunu da Sivasspor oynayacak. Aksi takdirde kupayı Antalyaspor kazanırsa, Akdeniz ekibi Türkiye'yi Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda temsil etme şansını ede edecek.

Mecnun Otyakmaz, "Gönlümüz Beşiktaş'tan yana" demişti

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında, "Avrupa kupalarına gitmemiz için de Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında başarılı olup kupayı alması gerekiyor. Dolayısıyla o maçta bütün maçta Sivaslıların desteği Beşiktaş'ın yanında olacak diye düşünüyorum" demişti. - SİVAS

Sivasspor'un gözü kulağı Beşiktaş maçında!
Sivasspor'un gözü kulağı Beşiktaş maçında!
Sivasspor'un gözü kulağı Beşiktaş maçında!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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