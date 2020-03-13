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İttifak Holding, Konyaspor, Sivasspor, Spor

Sivasspor'un golcüsü Yatabare, Süper Lig kariyerinin zirvesinde

Demir Grup Sivasspor'un sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği Malili santrfor Mustapha Yatabare, 24 maçta rakip filelere gönderdiği 11 golle Süper Lig'deki en iyi performansını sergiledi.

13.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:11
Sivasspor'un golcüsü Yatabare, Süper Lig kariyerinin zirvesinde

Demir Grup Sivasspor'un sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği Malili santrfor Mustapha Yatabare, 24 maçta rakip filelere gönderdiği 11 golle Süper Lig'deki en iyi performansını sergiledi.

Futbol hayatına Fransa'da Beauvais altyapısında başlayan, Villemomble, Clermont Foot, US Boulogne ve Guingamp takımlarında forma giyen 34 yaşındaki golcü oyuncu Türkiye'deki kariyerinin en verimli dönemini Sivasspor'da geçiriyor.

Türkiye kariyerine Trabzonspor'da başlayan sonrasında Kardemir Karabükspor ve İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen golcü oyuncu, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın önerisiyle sezon başında kırmızı-beyazlılara transfer oldu.

Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçilmezleri arasında yer alan Malili forvet, ligde geride kalan periyotta 24 maçta 2 bin 97 dakika sahada kalmayı başardı.

Bu periyotta rakip fileleri 11 kez havalandıran Yatabare, takımının en skorer ismi oldu. Yatabare, kırmızı-beyazlı formayla Türkiye Kupası'nda da 1 gol sevinci yaşadı.

Yatabare, ligin 14. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemedi.

Sivasspor'un gollerinde Yatabare imzası

Yatabere, Sivasspor'un sahadan galibiyetle ayrıldığı Beşiktaş (3-0, 2-1), MKE Ankaragücü (3-1, 3-0), Antalyaspor (2-1), Kasımpaşa (2-0) ve Göztepe (1-0) maçlarında gol atma başarısı gösterdi.

Kırmızı-beyazlıların sahadan beraberlikle ayrıldığı Medipol Başakşehir (1-1, 1-1) ve Gençlerbirliği (2-2) maçlarında da gol sevinci yaşayan Yatabare, deplasmanda 2-1 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasında da tek gole imza atan isim oldu.

Sivas temsilcisi, Yatabare'nin gol atma başarısı gösterdiği 11 maçtan 7'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 1'inde yenildi.

Süper Lig'deki kariyerinin en verimli dönemi

Yatabare, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor'un ardından Süper Lig'de Kardemir Karabükspor formasını terleten Yatabare, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında altışar olmak üzere 12 gole imza attı.

2017-2018 sezonunun devre arası transfer döneminde İttifak Holding Konyaspor'a transfer olan Yatabare, 5 maçta forma şansı bulurken, gol atma başarısı gösteremedi.

Yatabare, 2018-2019 sezonunda ise yeşil-beyazlı formayla ligde 5 gol kaydetti.

"Gol attığım zaman performansım da yükseliyor"

Yatabare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerinin zirvesine çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisine şans veren teknik direktör Rıza Çalımbay'a teşekkür eden Yatabare, "Verilen şansın boşa gitmediğini sahadaki performansımla gösterdim. Performansıma bağlı olarak bir yükseliş yakaladım. Takım olarak şu an bulunduğumuz durumdan da çok mutluyum." diye konuştu.

Yatabare, ulaşmak istediği bir gol hedefinin olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel bir hedefim yok, takım olarak düşünüyorum. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Bazı maçlarda gol atmadığım olur, buna üzülmem. Takım kazandığı ve galibiyeti aldığımız anda bir bütün ve takım olarak mutlu oluruz. Gol attığım zaman otomatik olarak performansımda yükseliyor. Sonuçta forvet oyuncusuyum ve gol atmak için buradayım. Sivasspor beni bunun için aldı ve iyi bir performans sergilediğimden dolayı mutluyum."

"Şampiyonluk yarışında varız"

Ligde çekişmeli maçlar oynandığını dile getiren Yatabare, "Şampiyonluk yarışında varız. Maç maç değerlendiriyoruz. Puan tablosunu ligin sonunda görmek lazım çünkü rekabet çok büyük ve karşımızda çok güçlü takımlar var. O yüzden lig bitmedi ve devam ediyor. Şampiyonluk olursa muhteşem olur. Hepimiz çok mutlu oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Malili futbolcu Yatabare, Sivasspor'un Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini anlatarak, "Antalyaspor'un da puana ihtiyacı var. Bu konsantrasyona bağlı olan bir şey, ne kadar iyi motive olursak o kadar iyi oynarız ve performansımız yükselir. Umarım güzel bir galibiyetle Antalya'dan döneriz." şeklinde görüş belirtti.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Sivasspor'un golcüsü Yatabare, Süper Lig kariyerinin zirvesinde

Kaynak: AA

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Sivasspor'un golcüsü Yatabare, Süper Lig kariyerinin zirvesinde

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