Sivasspor'un galibiyet serisi 4 maça çıktı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un galibiyet serisi 4 maça yükseldi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından ligde çıktığı son 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Ligin 14. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0, 15. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, 16. haftada sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Sivasspor, son olarak 17. haftada dış sahada Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek, galibiyet serisini sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, son 4 haftada 9 gol atarken kalesinde ise 1 gol gördü.

Geride kalan 17 haftalık periyotta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 25 puana ulaştı.

Sivasspor, ligin 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Haberleri

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