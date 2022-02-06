Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-1 yenilen DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-1 yenilen DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Süper Lig'de en son bu sezonun 20. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Yiğido, 23. haftada da Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar dün de deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-1 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, ligin 25. haftasında ise sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. 13 Şubat Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 13.30'da başlayacak. - SİVAS

Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Konyaspor, Sivasspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title