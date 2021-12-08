Sivasspor'un Galatasaray Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında sahaSINDA Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?