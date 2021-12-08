Sivasspor'un Galatasaray Maçı Hazırlıkları - Haberler Spor
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Sivasspor'un Galatasaray Maçı Hazırlıkları

Dugout - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig’in 16. hafta maçında sahaSINDA Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında sahaSINDA Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

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