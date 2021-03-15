Sivasspor'un futbol okulu yeniden eğitime başlıyor
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Sivasspor'un futbol okulu yeniden eğitime başlıyor

15.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:09
Sivasspor'un futbol okulu yeniden eğitime başlıyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verdiği Sivasspor Futbol Okulu, yeniden eğitime başlıyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verdiği Sivasspor Futbol Okulu, yeniden eğitime başlıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 doğumlu çocuklara spor yaptırmak, futbol eğitimi vermek, Sivasspor sevgisini aşılamak, temel futbol eğitimini almış çocukları doğal yetenekleri doğrultusunda Sivasspor'a ve Sivas amatör futboluna kazandırmak amacıyla açılan ve salgın nedeniyle ara verilen futbol okulu, yeniden eğitime başlayacak.

Futbol okulu, 20 Mart'tan itibaren Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'nde eğitimlerini sürdürecek.

Cumartesi ve pazar günleri 2009-2010 doğumlular saat 09.00'da, 2011-2012 doğumlular saat 10.00'da, 2013-2015 doğumlular ise saat 11.00'de eğitim alacak.

Yıl boyu devam edecek futbol okuluna dileyen herkes istediği tarihte kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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