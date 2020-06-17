HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor

Ligde 52 puanla 3. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasında güçlü rakipleri Beşiktaş (3-0), Trabzonspor (2-1) ve Fenerbahçe'yi yenmiş (3-1), Medipol Başakşehir (1-1) ile Galatasaray (2-2) müsabakalarını ise berabere tamamlamıştı.

Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor
17.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:50

Ligde 52 puanla 3. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasında güçlü rakipleri Beşiktaş (3-0), Trabzonspor (2-1) ve Fenerbahçe'yi yenmiş (3-1), Medipol Başakşehir (1-1) ile Galatasaray (2-2) müsabakalarını ise berabere tamamlamıştı.

SON YENİLGİSİ GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 kaybetmişti. Kırmızı-beyazlılar, 2'si geçen sezondan olmak üzere ligde son 16 iç saha maçında yenilmedi. Sivas ekibi, ligin kalan bölümünde evinde 3 karşılaşmaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar ligin 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor, 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, 33. haftasında ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

RIZA ÇALIMBAY: TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE ÇOK İYİ MAÇLAR OYNADIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, hem iç sahada hem dış sahada kazanmak için oynadıklarını belirtti. "Bu sezon özellikle iç saha maçlarında dolu tribünler önünde taraftarımızın desteğiyle çok iyi maçlar oynadık. Seyircisiz son maçta da kazanmasını bildik." diyen tecrübeli teknik adam, "Taraftar desteğinin artmasında valimiz Salih Ayhan'ın öncülüğünde çok önemli çalışmalar yapıldı. Bu da tribünlerdeki coşkuyu artırdı" ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğiyle bu başarıları elde ettiklerini dile getiren Çalımbay, "Ligde sahamızda yapacağımız son 3 maça da kazanmak için çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL"

Çalımbay, kendilerinin de içinde bulunduğu şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk kolay değil, çok zor. Son haftalarda özellikle düşmeye yakın takımlarla oynuyoruz. Bu nedenle maçlarımız daha zor ve kritik geçecek. Fikstür avantajımız olduğu görüşüne katılmıyorum. Düşme potasındaki takımlar daha canla başla, cansiparane oynuyorlar. Telafisi olmayan maçlara çıkıyorlar. Fikstüre kimse aldanmasın. Çok zor maçlarımız var. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımların birbiriyle oynamasından daha önemlisi, bizim kalan maçlarımızı kazanmamız."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme adımları sonrası ilk maçlarını oynadıklarını hatırlatan Çalımbay, "İyi bir şey değil. Tedirginlik yaşıyorsunuz. Seyircisiz olduğu için zevkli olmuyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Son Dakika: UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi Spor
Son Dakika: UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu Spor
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Spor
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Spor
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı Spor
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel 'Otur yerine' diyerek uyardı
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Halife Hafter Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Sıla Ajda Pekkan Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 16:56:27. #1.15#
title