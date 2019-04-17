Sivasspor'un Emektar Malzemecisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Demir Grup Sivasspor'a 50 yıl boyunca hizmet veren malzemeci Mahmut Kablan, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Demir Grup Sivasspor 1967 yılında kurulmasından itibaren göreve başlayan ve 50 yıl boyunca malzemecilik yapan Mahmut Kablan bu sabah yaşamını yitirdi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Numune Hastanesinde tedavi gören Kablan'ın vefat haberi camiada üzüntüyle karşılandı. Kablan'ın Çiçekli Camiinde kılınan cenaze namazına Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Sivassporlu futbolcular, kulüp çalışanları ve çok sayıda taraftar katıldı. Kablan'ın cenazesi Çiçekli Camisinde öğleyin kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA