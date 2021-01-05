Sivasspor'un "dede"sinden dalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivasspor'un "dede"sinden dalya

05.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:35
Sivasspor'un

Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Denizlispor ile yaptığı karşılaşmada ligde 100. kez forma giyerek "dalya" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Denizlispor ile yaptığı karşılaşmada ligde 100. kez forma giyerek "dalya" dedi.

Sivasspor'da dördüncü sezonunu geçiren, gol sevinçlerini elinde baston varmış gibi ilginç bir dansla kutladığı için "dede" lakabıyla anılan Fildişi Sahilli forvet, 2017-2018 sezonundan itibaren top koşturmaya başladığı Süper Lig'de, 100 karşılaşmada görev aldı.

Kırmızı-beyazlılarda, attığı gollerle dikkati çeken 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Sivasspor kariyerinde teknik direktörler Samet Aybaba, Tamer Tuna ve Rıza Çalımbay ile çalıştı.

Arouna Kone, ligde 56 karşılaşmada ilk 11'de şans buldu, 44 karşılaşmada ise oyuna sonradan girdi.

Kenarda kalsa da teknik direktörlerin vazgeçemediği isim olan Arouna Kone, sonradan dahil olduğu 44 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Kone, ilk 11'de forma şansı bulduğu 56 maçta ise 23 gole imza attı. Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giyen tecrübeli golcü, bu kulvarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

Arouna Kone'nin lig performansı

Sivasspor'a 2017-2018 sezonunda Everton'dan transfer edilen Arouna Kone'nin, kırmızı-beyazlı formayla lig performansı şöyle:

SEZON MAÇ GOL SARI KARTKIRMIZI KART
2017-2018331331
2018-201926101

2019-20202971

2020-20211211

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Fuat Oktay Fikri Sağlar Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Güven Yalçın Abdullah Avcı Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Bursa Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor'un "dede"sinden dalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 11:37:05. #1.14#
title