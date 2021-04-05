Sivasspor'un 'Dede'si Kone'den boks şov!
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Sivasspor'un 'Dede'si Kone'den boks şov!

İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Haberler | Spor

- Sivasspor'un 'Dede'si Kone'den boks şov! DG Sivasspor'un 'dede' lakaplı 37 yaşındaki forveti Arouna Kone, sosyal medya hesabından boks yaptığı videoyu paylaştı.

- Sivasspor'un 'Dede'si Kone'den boks şov!

SİVAS - DG Sivasspor'un 'dede' lakaplı 37 yaşındaki forveti Arouna Kone, sosyal medya hesabından boks yaptığı videoyu paylaştı. Paylaşılan video sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Arouna Kone, dün yapılan antrenman sonrası kulüp tesislerindeki fitness salonunda yumruklarını konuşturdu. Taraftarlar tarafından büyük ilgi gören Kone, boks eldivenlerini giyerek hünerlerini sergiledi. Boks yaptığı görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşan 37 yaşındaki deneyimli forvet, "Bireysel boks eğitimi ve fiziksel eğitim" notunu düştü.

Fildişi sahilli oyuncunun sosyal medyada paylaştığı görüntüleri 5 bine yakın kişi izlerken, yüzlerce de yorum yapıldı. Sivasspor'un eski futbolcusu Yasin Öztekin de, Kone'nin videosuna, "Bravo dede" notunu ekledi.

Öte yandan Arouna Kone, bu sezon Sivasspor forması altında 31 maça çıktı. 3 kez gol atan ve 1 defa da asist yapan Kone, 457 dakika sahada kaldı.

Sivasspor'un 'Dede'si Kone'den boks şov!
Sivasspor'un 'Dede'si Kone'den boks şov!
Sivasspor'un 'Dede'si Kone'den boks şov!
Sivasspor'un 'Dede'si Kone'den boks şov!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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