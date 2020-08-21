Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Gerede ilçesindeki kampın yedinci gününde hazırlıklarına sabah ve öğlen yaptığı çalışmayla devam etti.

Sabah dayanıklılık koşusu yapan oyuncular, öğlen antrenmanına ise ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından, dar alan da pas çalışması yapan futbolcular, minyatür kale maç ve orta-şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA