Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, kampın 11. gününde laktat testinden geçti.

Dört grup halinde yapılan testlerde, sporcuların dayanıklılık seviyesi, form durumu ve nabız değeri tespit edildi.

Bireysel yükleme ve dayanıklılık üzerine yapılan testlerde koşuların arasında futbolcuların kulak ya da parmağından kan alındı.

Sivasspor, akşam yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA