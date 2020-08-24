Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
24.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:04
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.
Çoklu pas ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, şut idmanıyla sona erdi.
Sivasspor, akşam idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA