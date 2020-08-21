Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
21.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:21
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma, pas pres çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.
Demir Grup Sivasspor'un yarını izinli geçireceği bildirildi.
Kaynak: AA