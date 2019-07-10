Sivasspor'un Bolu kampı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın beşinci gününde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik ekip yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Sivas ekibi, daha sonra kamp otelinin yanında bulunan göletin etrafında dayanıklılık koşusu yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını koordinasyon çalışmasıyla tamamladı.

Antrenmana, izinden dönen Fildişi Sahilli forvet Arouna Kone de katıldı.Takımdan ayrı çalışan Kone, otelin antrenman sahasında koşu ve kondisyon çalışması yaptı.

Demir Grup Sivasspor, sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA