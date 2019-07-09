Sivasspor'un Bolu kampı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idmanda oyuncular, dayanıklılık, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA