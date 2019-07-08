Sivasspor'un Bolu kampı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın üçüncü gününde öğlen saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Kırmızı-beyazlıların kamp için bulunduğu otelin sahasında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Antrenmanda askerden dönen Uğur Çiftçi de yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını saat 18.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA