Sivasspor'un Bolu kampı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.
Antrenmanda kırmızı-beyazlıların yeni transferleri Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano da yer aldı.
Kampın ilk gününü geride bırakan Sivasspor, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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