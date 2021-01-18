Sivasspor'un Başakşehir Deplasmanının Perde Arkası

Sivasspor, Başakşehir ile Süper Lig'in 19. haftasında 1-1 berabere kaldı. Kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Başakşehir'in golünü Aleksic, Sivasspor'un golünü Hakan Arslan kaydetti. Başakşehir'in 83. dakikada Demba Ba ile attığı gol faul nedeniyle geçersiz sayıldı. Bu beraberlikle birlikte iki takım da puanını 23'e yükseltti.