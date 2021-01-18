Sivasspor'un Başakşehir Deplasmanının Perde Arkası
18.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:18
Sivasspor, Başakşehir ile Süper Lig'in 19. haftasında 1-1 berabere kaldı. Kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Başakşehir'in golünü Aleksic, Sivasspor'un golünü Hakan Arslan kaydetti. Başakşehir'in 83. dakikada Demba Ba ile attığı gol faul nedeniyle geçersiz sayıldı. Bu beraberlikle birlikte iki takım da puanını 23'e yükseltti.
Sivasspor, Başakşehir ile Süper Lig'in 19. haftasında 1-1 berabere kaldı. Kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Başakşehir'in golünü Aleksic, Sivasspor'un golünü Hakan Arslan kaydetti. Başakşehir'in 83. dakikada Demba Ba ile attığı gol faul nedeniyle geçersiz sayıldı. Bu beraberlikle birlikte iki takım da puanını 23'e yükseltti.
Kaynak: Dugout