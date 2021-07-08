Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ilk maçta berabere kaldı

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri, 1. ön eleme turundaki ilk maçta 1-1 berabere kaldı.