Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu
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Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Sileks (Kuzey Makedonya)-Petrocub Hincesti (Moldova) eşleşmesini geçen takımla karşı karşıya gelecek.

Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Sileks (Kuzey Makedonya)-Petrocub Hincesti (Moldova) eşleşmesini geçen takımla karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, UEFA'nın ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Sileks (Kuzey Makedonya) - Petrocub Hincesti (Moldova) eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleşen kura çekimine seri başı olarak katılan Sivasspor, Kuzey Makedonya'nın Sileks ile Moldova'nın Petrocub Hincesti takımları arasında oynanacak eleme turunun galibiyle ilk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
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