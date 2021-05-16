Sivasspor'un anıtı dikilecek
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Sivasspor'un anıtı dikilecek

Sivasspor'un anıtı dikilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Belediyesi, DG Sivasspor Kulübü için kent merkezinde anıt dikileceği mesajını verdi.

Sivas Belediyesi, DG Sivasspor Kulübü için kent merkezinde anıt dikileceği mesajını verdi.

DG Sivasspor, Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nu 19 maçlık yenilmezlik serisi ile 5'inci sırada tamamladı ve Avrupa potasına girdi. Kentte büyük sevinç yaşayan kırmızı-beyazlı camiaya Sivas Belediyesi'nden bir müjde geldi.

Sivas Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Sivasspor taraftarını heyecanlandırdı. Anıt projesinin fotoğrafını paylaşan Sivas Belediyesi paylaşımına, "Anıtı dikilecek takımsın Sivasspor. Sivasspor'umuz Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek Süper Ligi 65 puanla 5. sırada bitirdi. Yiğidolarımızı tebrik ediyoruz. Sizce anıtı nereye dikmeliyiz" notunu ekledi. - SİVAS

Sivasspor'un anıtı dikilecek
Sivasspor'un anıtı dikilecek
Sivasspor'un anıtı dikilecek
Sivasspor'un anıtı dikilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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