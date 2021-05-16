Sivasspor'un anıtı dikilecek

Sivas Belediyesi, DG Sivasspor Kulübü için kent merkezinde anıt dikileceği mesajını verdi.

Sivas Belediyesi, DG Sivasspor Kulübü için kent merkezinde anıt dikileceği mesajını verdi.

DG Sivasspor, Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nu 19 maçlık yenilmezlik serisi ile 5'inci sırada tamamladı ve Avrupa potasına girdi. Kentte büyük sevinç yaşayan kırmızı-beyazlı camiaya Sivas Belediyesi'nden bir müjde geldi.

Sivas Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Sivasspor taraftarını heyecanlandırdı. Anıt projesinin fotoğrafını paylaşan Sivas Belediyesi paylaşımına, "Anıtı dikilecek takımsın Sivasspor. Sivasspor'umuz Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek Süper Ligi 65 puanla 5. sırada bitirdi. Yiğidolarımızı tebrik ediyoruz. Sizce anıtı nereye dikmeliyiz" notunu ekledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı