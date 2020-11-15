Sivasspor'un acı günü
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Sivasspor'un acı günü

15.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:11
Sivasspor'un acı günü

DG Sivasspor'un eski teknik direktörlerinden, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Sivas Şube Başkanı Lütfü Baykuş vefat etti.

DG Sivasspor'un eski teknik direktörlerinden, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Sivas Şube Başkanı Lütfü Baykuş vefat etti.

Sivasspor'da, 1968-1969, 1971-1972, 1975-1976, 1977-1978 ve 1986-1987 sezonlarında teknik direktörlük yapmış Lütfü Baykuş'un hayatını kaybetti. Merhum Lütfü Baykuş'un cenazesi, bugün Ankara Karşıyaka Asli Mezarlığı'ndan ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Sivasspor Kulübü de Baykuş için taziye mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada "Çeşitli sezonlarda kulübümüzde teknik direktörlük yapmış Lütfü Baykuş'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; başta Baykuş ailesi olmak üzere, camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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