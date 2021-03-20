Sivasspor'un 700. golü Tyler Boyd'dan geldi!
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Sivasspor'un 700. golü Tyler Boyd'dan geldi!

20.03.2021 21:58 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:07
Sivasspor'un 700. golü Tyler Boyd'dan geldi!

DG Sivasspor'un futbolcusu Tyler Boyd, kulübün Süper Lig tarihindeki 700. golünü attı.

DG Sivasspor'un futbolcusu Tyler Boyd, kulübün Süper Lig tarihindeki 700. golünü attı.

Sivasspor Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 5-3 yendikleri maçta 2 gol atan Tyler Boyd, ilk golüyle Süper Lig tarihinde 700. golünü atan sporcu oldu. Bu golle Sivasspor Süper Lig'deki serüveninde 7. kez dalya dedi.

2005-2006 sezonunda Süper Lig'e 'merhaba' diyen Sivasspor, 15'. sezonunu yaşadığı ligde Göztepe maçı öncesi oynadığı 510 maçta toplam 697 kez gol fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tyler Boyd Göztepe'ye attığı golle Süper Lig'de 700. golünü kaydetti. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kiralanan Tyler Boyd, kırmızı-beyazlı forma altında gol sayısını 3'e yükseltti.

Sivasspor forması altında her 100. golü atan sporcular şöyle:

-100. Gol Musa Aydın - 2007-2008 Sezonu

-200. Gol Ankaraspor - 3-0 hükmen galibiyet 2009-2010 Sezonu

-300. Gol Michael Eneramo - 2011-2012 Sezonu

-400. Gol Burhan Eşer - 2013-2014 Sezonu

-500. Gol David Texeira - 2015-2016 Sezonu

-600. Gol Erdoğan Yeşilyurt-2018-2019 Sezonu

-700. Gol Tyler Boyd - 2020-2021 Sezonu

Kırmızı-beyazlı kulübün Spor Toto Süper Lig tarihinde ilk golünü 2005-2006 sezonun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu kaydetmişti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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