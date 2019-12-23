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Sivasspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

23.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:25
Sivasspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kalan 'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.


DG Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. 24. dakikada Arouna Kone'nin golüyle öne geçen kırmızı-beyazlılar, 56. dakikada Bogdan Stancu ve 58. dakikada Ayite'nin golüne engel olamadı. 90+7'de Mustapha Yatabare'nin golünün ardından skor 2-2 oldu. İki takım da sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Bu sonuçla Sivas ekibinin 7 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.


Ligin 9. haftada sahasında Antalyaspor'u 2-1 ile geçen Rıza Çalımbay'ın takımı, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırmıştı. 11. haftada ise Sivas 4 Eylül Stadı'nda Konyaspor'u 2-0 yenen Yiğidolar, 12. haftada deplasmanda Kayserispor'u 4-1 yenmişti. 13. Haftada evinde Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla geçen Sivasspor, bir sonraki haftada da deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmişti. Kırmızı-beyazlılar 15. Haftada ise sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi ve üst üste aldığı güzel sonuçlarla zirveye ambargo koymuştu.


Yenilmezlik 8 maça çıktı


Sivasspor'un takımda galibiyet serisi sona erse de yenilmezlik 8 maça çıktı. Son olarak ligin sekizinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivas temsilcisi, söz konusu müsabakadan sonra yenilgi yüzü görmedi. DG Sivasspor, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.


Sivasspor'un, Galatasaray maçından sonra oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:


Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1


Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2


Sivasspor: 2 - Konyaspor: 0


Kayserispor: 1 - Sivasspor: 4


Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0


Yeni Malatya: 1 - Sivasspor: 3


Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1


Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 - SİVAS

Kaynak: İHA
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