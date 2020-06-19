Sivasspor'un 6. testleri de negatif
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Sivasspor'un 6. testleri de negatif

Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 6. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor'un 6. testleri de negatif
19.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:16

Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 6. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personellerimize Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nce 6. kez Kovid-19 PCR testi yapıldı ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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