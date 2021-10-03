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Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig'in 8. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde son olarak 2. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, sonraki haftalarda Göztepe ile 2-2, Fenerbahçe ve Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 6. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Sivas ekibi, 7. haftada da sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş mağlubiyetiyle 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Sivasspor, 8 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 9 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar, bu periyotta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri
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