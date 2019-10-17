Sivasspor'un 3 büyüklere karşı karnesi

17.10.2019 10:55

D.G. Sivasspor, Galatasaray maçıyla birlikte Süper Lig'de 3 büyüklere karşı 80. sınavını verecek. Geride kalan maçlarda kırmızı-beyazlılar, 17 galibiyet elde etti.

Süper Lig'de 2005-2006 sezonundan itibaren mücadele eden Sivasspor, yarın Galatasaray'a karşı ligdeki 27. randevusuna çıkacak. Yiğidolar, ligde bugüne kadar Fenerbahçe ile 26 kez, Beşiktaş ile de 27 kez karşılaştı. '3 büyükler' ile son 14 sezonda ligde yaptığı 79 maçta 17 galibiyet elde eden Sivasspor, bu 3 rakibiyle oynadığı maçlarda sahadan 12 kez beraberlikle, 50 kez da mağlubiyetle ayrıldı.

Sivasspor'un bu takımlar içinde en başarısız olduğu ekip, Galatasaray oldu. Galatasaray ile ligde 26 kez karşılaşan kırmızı-beyazlılar, rakibine karşı 5 defa galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray'a 17 kez yenilen Sivasspor, 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Galatasaray'ın 57 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da rakibiyle yaptığı 13 lig maçını da kaybetti.

Sivasspor, Fenerbahçe'yi ise 4 kez mağlup etti. İki ekip arasındaki 26 maçtan 17'sinde Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı, 5 maç beraberlikle sonuçlandı.

Yiğidolar, Beşiktaş ile yaptığı maçlarda ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Rakibini 9 kez mağlup eden Sivasspor, bu galibiyetlerin 4'ünü 1-0'lık skorlarla elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde 13 defa yenildiği rakibiyle 5 kez de berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, '3 büyükler' karşısındaki son galibiyetini, bu sezon ligin ilk haftasında Sivas'ta Beşiktaş'ı 3-0 yenerek elde etmişti.

Sivasspor'un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı galibiyetleri

2005-2006 Beşiktaş - Sivasspor: 0 - 1

2006-2007 Beşiktaş - Sivasspor: 0 - 1

2007-2008 Beşiktaş - Sivasspor: 1 - 2

2008-2009 Sivasspor - Galatasaray: 2 - 0

2008-2009 Sivasspor - Fenerbahçe: 2 - 1

2010-2011 Sivasspor - Galatasaray: 2 - 1

2011-2012 Sivasspor - Fenerbahçe: 2 - 0

2010-2011 Sivasspor - Beşiktaş: 1 - 0

2012-2013 Fenerbahçe - Sivasspor: 1 - 2

2012-2013 Beşiktaş - Sivasspor: 0 - 1

2013-2014 Sivasspor - Fenerbahçe: 2 - 0

2013-2014 Sivasspor - Galatasaray: 2-1

2013-2014 Sivasspor - Beşiktaş: 3-0

2017-2018 Sivasspor - Beşiktaş: 2-1

2017-2018 Sivasspor - Galatasaray: 2-1

2018-2019 Sivasspor - Galatasaray: 4-1

2018-2019 Beşiktaş - Sivasspor: 1-2

2019-2020 Sivasspor - Beşiktaş: 3-0

(OS-ORT-S)

Kaynak: İHA