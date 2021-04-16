Sivasspor'un 12 maçtır bileği bükülmüyor
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Sivasspor'un 12 maçtır bileği bükülmüyor

Sivasspor'un 12 maçtır bileği bükülmüyor
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, ligde 12 maçtır yenilmiyor.

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Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, ligde 12 maçtır yenilmiyor.

Sezonun ikinci yarısına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan Sivas ekibi, daha sonra çıktığı 12 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1 ve 29. haftada da dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 31. haftada ise deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yendi.

Ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Sivasspor, ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 35. haftasında bugün deplasmanda 2-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği karşısında 3-2 galip gelerek, yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.

Son 12 karşılaşmada 7 galibiyet ve 5 beraberlik elde edip hanesine 26 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

Çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin 50 puanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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